Лекции, концерты, встречи с путешественниками: как проходит фестиваль РГО в «Зарядье»

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В «Зарядье» сегодня первый день юбилейного, пятого по счету фестиваля РГО. В московском парке атмосферные арт-объекты, национальные выставки, концерты и многое другое.

Один из арт-объектов - батискаф, в который можно забраться, внутри полная имитация погружения на дно озера Байкал. Рядом стоит ледяной куб, задача которого буквально столкнуть человека с миром дикой природы. Подплывают к зрителям морж, кит и морской единорог - нарвал.

На церемонии открытия фестиваля на трибунах гости из Приморья, Кабардино-Балкарии, Сибири, Якутии. Дугуйдан Винокуров специально к открытию в Москву приехал на лошади. Его путь занял 500 дней.

«Я первый раз в Москве. Я приехал с Якутии до Москвы на лошадях. Преодолел 11 тысяч километров. Путь занял год и четыре месяца», - сказал он.

Также днем наградили лучших фотографов в десяти номинациях в рамках конкурса «Самая красивая страна». Один из победителей в номинации «Дикие животные» Константин Шатинев. Он специализируется именно в фотографировании бурых медведей.

Лекции, концерты, встречи с путешественниками, фильмы в формате 360. Фестиваль РГО продлится десять дней.

Ранее министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу пригласил на фестиваль всех, кто интересуется географией и кому небезразлична наша страна.