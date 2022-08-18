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Обуздать Оку: Россия и Белоруссия впервые отработали этапы конкурса «Открытая вода» АрМИ-2022 в один день

Олег Лавров
17:45 18.08.2022
Следующая тренировка будет сложнее: пройдет в максимально приближенном к боевым действиям режиме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Оставляя столб пыли, 25-тонный плавающий транспортер на полном ходу влетает в воду. Следом заходят еще два. Задача механиков-воителей - перебросить на противоположный берег минометную батарею.

Команды России и Белоруссии впервые отрабатывают все этапы конкурса АрМИ-2022 «Открытая вода» в один день. Но делают это в разное время - никто не хочет раскрывать карты.

Обуздать широченную Оку - та еще задача. Проявляют себя и экипажи паромно-мостовых машин: после того, как первый экипаж перебросил грузовик на противоположный берег, он возвращается на фарватер, где сцепляется с такой же паромной машиной. В сборе этот гигант имеет 20-метровую длину и грузоподъемность почти в 90 тонн. Но и эта конструкция выглядит не так внушительно на фоне парома, который собирают из нескольких звеньев.

На пределе физических возможностей, по пояс в воде, инженеры сцепляют звенья. После этого все зависит от мастерства катеристов: точно попасть в створ на противоположном берегу - все равно что продеть нитку в иголку на скорости.

Следующая тренировка будет еще сложнее и пройдет в режиме, максимально приближенном к боевым действиям. Понтонерам придется работать под аккомпанемент взрывов и пулеметных очередей.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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