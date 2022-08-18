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Среди горных красот: как участники конкурса «Эльбрусское кольцо» выполняют спецзадачу «Горная полоса препятствий»

Катерина Радомская
17:30 18.08.2022
Кроме горной полосы препятствий участники выполнили упражнение «Стрельба в составе группы». Задача - набить максимальное количество очков. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Точно метнуть гранату на склоне крутизной в 35 градусов, спуститься спортивным способом по почти отвесному склону и отстреляться из пистолета Макарова по пути прохождения горной полосы препятствий. В самом высокогорном городе России Тырныаузе участники конкурса «Эльбрусское кольцо» выполняют спецзадачу «Горная полоса препятствий». 

Трудно представить, о чем думают участники из других стран, у которых нет таких гор, как в России. Да никто и не признается, что страшно - они же военные, да им и некогда любоваться горными вершинами - надо преодолеть спуски и препятствия, и все это в полном обмундировании, со штатным оружием, и бегом, бегом - на время.

Россияне находятся в тройке лидеров вместе с представителями Узбекистана и Казахстана. Навести навесную переправу, форсировать бурный ручей по камням, не уронить товарища, покоряя скалодром в связках, а еще доставить на вершину условно-раненого - и все это на время.

«Даже сравнивая результаты команд, наша команда, российская, показывает результаты на этих же задачах лучше, чем показывала год назад. Хотя люди другие, команды другие. То есть уровень подготовки участников растет», - рассказал главный судья конкурса «Эльбруское кольцо» в рамках АрМИ-2022 Александр Украинец.

В отличие от России, команда Руанды на конкурсе впервые, но показывает довольно высокий уровень. Сказывается полученная в России подготовка - уже год, как они курсанты легендарного Рязанского училища ВДВ.

«Это наш первый раз участия в соревновании. Это ново для нас. Природа другая. В нашей Африке жарко. Спасибо за организаторов и всех вас. Очень приятно быть здесь», - рассказал участник конкурса АрМИ-2022 «Эльбрусское кольцо» от Руанды Диди Эльшуд.

Кроме горной полосы препятствий выполняется упражнение «Стрельба в составе группы». Задача - набить максимальное количество очков. 

На огневой рубеж военные альпинисты выходят с рюкзаками весом от 17 до 25 кг. Там находится специальное альпинистское снаряжение. Также рюкзак служит опорой для стрельбы в горах.

Конкурс «Эльбрусское кольцо» продлится до 27 августа, финальным испытанием станет восхождение на самую высокую вершину Европы - Эльбрус. 

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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