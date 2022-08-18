«На морально-волевых бежали»: участник из РФ рассказал о конкурсе «Аварийный район» во Вьетнаме

Российские военнослужащие проходили этап «Победный рывок» в паре с Вьетнамом - одной из сильнейших команд состязаний, которую поддерживали родные трибуны.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На полигоне Мьеу Мон прошел решающий этап соревнований аварийно-спасательных подразделений. Российские военнослужащие проходили этап «Победный рывок» в паре с Вьетнамом - одной из сильнейших команд состязаний, которую поддерживали родные трибуны.

Участники из шести стран преодолевали ров с водой по канату с переправой комплекта спасательного оборудования. После этого проходили элементы огненно-штурмовой полосы в условиях задымления и полосы препятствий протяженностью 200 метров, которая включала ров, тоннель, подвесной мост, разрушенную лестницу, паутину и скалодром.

После чего военнослужащие провели эвакуацию «пострадавшего» со второго этажа, выполнили норматив по тушению очага пожара и перемещению «аварийного» контейнера.

После этого бежали на стрельбище, где поражали мишени из пистолета Макарова. Далее - к КамАЗу, чтобы на нем преодолеть экстремальные участки. И самые сложные 200 метров бегом до финиша. Участники из России в своей паре оказалась быстрее команды из Вьетнама.

Теперь судьям предстоит сравнить время всех шести команд и из него вычесть секунды за промахи в стрельбе и нарушения при прохождении этапа, чтобы узнать победителя.

Общее время прохождения трех этапов сложат. Самая быстрая команда станет победителем конкурса «Аварийный район» АрМИ-2022. Торжественная церемония награждения пройдет уже завтра.

Для участников, прибывших из дальнего зарубежья, условия прохождения этапа усложнялись непривычным климатом – температурой окружающей среды, доходящей до 37 градусов, и относительной влажностью воздуха в пределах 92 %.

Участник российской команды лейтенант Александр Улбутов поделился своими впечатлениями после этапа.

«Сегодня мы победили. Старт дался тяжело. Мы шли наравне с командой из Вьетнама. Но после стены с сеткой мы их обогнали и на «пропиле» знатно оторвались. Далее, просто держали фору, которую они нам уступили. Очень доволен победой в этом сложном этапе. Погода опять была жаркой. Как в прошлый раз на первом этапе, когда вышли было пасмурно, а только пришли, вышло солнце. На морально-волевых бежали», - сказал он.

Международный конкурс «Аварийный район» приходит в рамках Армейских международных игр - 2022 во Вьетнаме с 15 по 19 августа. В нем принимают участие команды из РФ, Белоруссии, Вьетнама, Мали, Мьянмы и Конго.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов