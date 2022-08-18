В «Радар ММС» рассказали о преимуществе электрических беспилотников вертолетного типа

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Исполнительный директор АО «НПП «Радар ММС» Иван Анцев на форуме «Армия-2022» в студии «Звезды» рассказал о преимуществах электрического беспилотника вертолетного типа.

«Мы впервые представили электрический беспилотный вертолет массой 30 килограммов. Целевая нагрузка - семь килограммов. Это может быть маленький локатор, оптико-электронные системы, газоаналитический комплекс», - рассказал он.

По словам Анцева, беспилотник призван быстро и просто справляться с поставленными задачами. Преимущество электрического беспилотника вертолетного типа состоит в том, что он не требует заправки и специального обслуживания. Летательный аппарат можно быстро просто развернуть, в воздухе он может находиться около двух часов.

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В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов