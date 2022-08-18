Мэр Краснодара досрочно подал в отставку в связи с переходом на другую работу
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий из-за новой работы. Об этом сообщил сайт городской думы Краснодара.
«В городскую думу Краснодара поступило заявление главы муниципального образования город Краснодар о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», - говорится в тексте пояснительной записки.
Вопрос об отставке мэра Краснодара рассмотрит завтра, 19 августа, городская дума Краснодара на 42-м внеочередном заседании.
Проект, опубликованный на сайте муниципалитета, предусматривает положительное решение по заявлению и принятие отставки Алексеенко по собственному желанию.
Накануне телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале сообщил, что Алексеенко, возможно, возглавит Совет министров администрации Харьковской области.