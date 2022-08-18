В стране и мире Мэр Краснодара досрочно подал в отставку в связи с переходом на другую работу Ирина Елагина Глава Краснодара написал заявление о досрочном прекращении полномочий. © Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Читайте нас на: Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий из-за новой работы. Об этом сообщил сайт городской думы Краснодара. «В городскую думу Краснодара поступило заявление главы муниципального образования город Краснодар о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», - говорится в тексте пояснительной записки.

Вопрос об отставке мэра Краснодара рассмотрит завтра, 19 августа, городская дума Краснодара на 42-м внеочередном заседании. Проект, опубликованный на сайте муниципалитета, предусматривает положительное решение по заявлению и принятие отставки Алексеенко по собственному желанию. Накануне телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале сообщил, что Алексеенко, возможно, возглавит Совет министров администрации Харьковской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика