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Касперская рассказала, что Запад может отключить все смартфоны в России

15:51 18.08.2022
Эксперт отметила, что избежать подобного сценария поможет импортозамещение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На фоне идущей «кибервойны» страны Запада обладают возможностью отключить все смартфоны в России. Об этом заявила в интервью «Звезде» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» президент группы компаний InfoWatch, председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская.

«Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна», - рассказала Касперская.

В таком случае полного обрушения инфраструкты не последует, отметила эксперт. Всегда имеется возможность перейти на альтернативные способы связи - кнопочные телефоны, электронная почта. При этом наиболее эффективный способ избежать подобного сценария - это импортозамещение, отметила Касперская.

Ранее министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ заявил о планах запуска первого маркетплейса российского софта. Кроме того, по словам министра, в настоящий момент идет создание российского маркетплейса на платформе Android.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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