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Форум «Армия-2022». Интервью с исполнительным директором АО «НПП «Радар ММС» Иваном Анцевым

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Начало: 14:24 18.08.2022
Кирилл Кунецкий
Гостем студии «Звезды» стал исполнительный директор АО «НПП «Радар ММС» Иван Анцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Все дни форума в парке «Патриот» в студию нашего телеканала к Алексею Самолетову и Ирине Лосик приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Наблюдайте за беседой в прямой трансляции на сайте телеканала «Звезда». 

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