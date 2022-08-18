Армия В МО РФ заявили, что Запорожскую АЭС пытались атаковать пять украинских дронов-камикадзе По данным на 18 августа, по АЭС было осуществлено 12 обстрелов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Запорожскую атомную электростанция пятью беспилотниками-камикадзе. Всего было осуществлено 12 обстрелов со стороны позиций ВСУ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. «По состоянию на 18 августа 2022 года осуществлено 12 обстрелов, в ходе которых на территории АЭС и города Энергодара зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и пять дронов-камикадзе. Минобороны России провело расследование и установило, что удары наносятся с направления населенных пунктов Марганец и Никополь», - заявил Кириллов на брифинге. © Минобороны РФ Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Киев готовит 19 августа резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы «Днепр» развертывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика