В МО РФ заявили, что Запорожскую АЭС пытались атаковать пять украинских дронов-камикадзе
По данным на 18 августа, по АЭС было осуществлено 12 обстрелов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Запорожскую атомную электростанция пятью беспилотниками-камикадзе. Всего было осуществлено 12 обстрелов со стороны позиций ВСУ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«По состоянию на 18 августа 2022 года осуществлено 12 обстрелов, в ходе которых на территории АЭС и города Энергодара зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и пять дронов-камикадзе. Минобороны России провело расследование и установило, что удары наносятся с направления населенных пунктов Марганец и Никополь», - заявил Кириллов на брифинге.
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