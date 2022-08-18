МО РФ: артиллерия уничтожила более 250 националистов из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, сосредоточенные удары артиллерии уничтожили украинских националистов из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Мазановка в ДНР.

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В Минобороны России рассказали об уничтожении украинских националистов из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики ликвидировано более 250 националистов», - заметил Конашенков.

Также Игорь Конашенков отметил суточные результаты ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. По его словам, за сутки удалось поразить пять пунктов управления ВСУ. В это число вошли пункты управления 72-й механизированной бригады в районе Артемовска, 46-й аэромобильной бригады в районе Белой Криницы (Херсонская область). Также были поражены скопления войск противника в 234 районах.

При этом удалось уничтожить три украинских склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Звановка и Васюковка на территории ДНР, а также в районе населенного пункта Березнеговатое в Николаевской области.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные успехи средств ПВО ВС РФ. Ими было сбито десять украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Егоровка, Старомлыновка, Новогродовка (ДНР), Яковенково, Лесная Стенка, Зеленый Гай, Кочубеевка (Харьковская область), а также Безыменное, Чаривное и Брускинское (Херсонская область).

Также ПВО сбила три украинских снаряда РСЗО в районах населенных пунктов Топольское и Сулиговка в Харьковской области.

Конашенков озвучил актуальные числа украинских потерь в военной технике. За все время спецоперации уничтожены 267 самолетов, 148 вертолетов, 1 757 беспилотников, 366 ЗРК, 4 340 танков и других боевых бронированных машин, 800 боевых машин РСЗО, 3 312 орудий и минометов, а также 4 938 единиц специальной военной автотехники.

Кроме этого, Игорь Конашенков заявил об уничтожении высокоточным ударом более 90 иностранных наемников в пункте временного базирования в Харькове.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов