Скорость и меткость: все об индивидуальной гонке «Танкового биатлона» АрМИ-2022

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Реву двигателей на полигоне в Алабино вторят трибуны. На старте самого зрелищного конкурса Международных армейских игр, «Танкового биатлона» - фавориты состязаний. За звание лучшего в индивидуальном зачете в борьбу вступают вторые экипажи из России, Белоруссии, Киргизии и Китая.

Первыми на дистанцию выходят танкисты из Киргизии на зеленом танке. С первого же огневого рубежа они уходят на два штрафных круга. Одна из трех мишеней, имитирующих танк, осталась невредима. Тем временем, ворваться на трассу готов следующий участник.

На старт выходит российский экипаж на красном танке. По правилам этапа, боевые машины стартуют поочередно с интервалом в две минуты. Победителем этапа может стать любой экипаж дивизиона. Для этого нужно пройти трассу быстрее соперников с минимумом штрафных баллов.

С первых секунд россияне взяли высокий темп. Участок «змейка» экипаж проходит уверенно, однако на рубеже открытия огня боевую машину приходится заменить. По правилам конкурса, задержки, произошедшие не по вине экипажа, в зачет не идут - экипаж Марселя Ахтареева остается в гонке.

Протяженность трассы - 4100 метров. Каждый экипаж должен обогнуть ее трижды, причем, на каждом кругу меняются не только мишени, но и оружие, из которого их нужно поразить.

Когда соперники точны в стрельбе, победителя можно определить только по времени. И здесь основная роль у механиков-водителей. Два косогора, колейный мост, брод, в котором многотонные машины скрываются по башню в воде, курган и противотанковый ров - все эти преграды необходимо пройти без штрафов. Получается не у всех.

Механик-водитель из Киргизии не справился с управлением на входе в поворот, и танк немного занесло. За соревнованиями с трибун наблюдают заместитель министра обороны Юнусбек Евкуров и главком сухопутных войск Олег Салюков.

Победителем заезда стал российский экипаж, показавший пока что лучший результат соревнований - 22 минуты и 12 секунд. Далее с небольшим отрывом идут команды Китая и Белоруссии. Замыкает четверку киргизский экипаж. Победителя индивидуальной гонки объявят в воскресенье, после заезда всех участников состязаний.