В Чехии осудили ФРГ за возможной запуск «Северного потока - 2»

По мнению чешского экономиста, на такие меры ФРГ может пойти из-за засухи и снижения уровня воды в реке Рейн.

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Германия может пойти на «позорный» запуск «Северного потока - 2» осенью или зимой на фоне ухудшения ситуации с запасами газа в стране. Об этом написал в статье для чешской газеты Lidovky главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда.

По мнению специалиста, есть вероятность, что ФРГ согласится на этот шаг из-за неблагоприятных погодных условий, которые привели к засухе и снижения уровня воды в реке Рейн, что препятствует судоходству и снабжению электростанций Германии углем.

«Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении, и, возможно, ей придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода "Северный поток - 2"», - пишет Кованда.

Как считает автор статьи, трудности, с которыми может столкнуться Германия, сыграют на руку Москве. Согласно словам экономиста, резкий рост цен является результатом фатального провала немецкой энергетической политики «энергопереход» , что роковым образом усугубила зависимость ФРГ от российского газа.

Ранее журналист немецкого журнала Der Spiegel призвал немецкое правительство не отказываться от газопровода «Северный поток - 2». По мнению обозревателя, отказ от трубопровода приведет к негативным последствиям для экономики Германии и не сделает страну независимой от газа из Российской Федерации.