Лидеры освобожденных в ходе СВО территорий спели гимн России на фестивале в Крыму
Лидеры освобожденных территорий Донбасса совместно спели гимн России на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму.
На сцену вышли представители делегаций ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. Российский гимн вместе со зрителями фестиваля исполнили глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев, глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев и глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Фестиваль «Таврида.АРТ» проходит в четвертый раз. За это время он успел стать драйвером творческих индустрий. За несколько дней на площадке фестиваля пройдут три с лишним сотни мероприятий, в которых примут участие молодые таланты со всей страны и республик Донбасса.