В стране и мире Лидеры освобожденных в ходе СВО территорий спели гимн России на фестивале в Крыму Егор Левин На сцену вышли представители ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Лидеры освобожденных территорий Донбасса совместно спели гимн России на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму. На сцену вышли представители делегаций ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. Российский гимн вместе со зрителями фестиваля исполнили глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев, глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев и глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Фестиваль «Таврида.АРТ» проходит в четвертый раз. За это время он успел стать драйвером творческих индустрий. За несколько дней на площадке фестиваля пройдут три с лишним сотни мероприятий, в которых примут участие молодые таланты со всей страны и республик Донбасса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика