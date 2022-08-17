Растущие предприятия дают новые рабочие места, развивается рынок сбыта, а у людей появляется уверенность в завтрашнем дне и надежда на лучшее мирное будущее.

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Каждые полтора часа в индукционной печи расплавляют около 300 кг металла. Позже его разливают по формам. Всего же на заводе обрабатывают порядка двух-трех тонн металла в день.

Запчасти для сельхоз техники - основная продукция литейно-механического завода. От подвески до двигателя: специалисты проливают и обрабатывают металлические детали практически любого профиля. Сегодня производство работает лишь в пол силы от возможного. По мере роста спроса на продукцию для фермеров растет и энтузиазм сотрудников. Главное, говорят в цехах, не мешать делу.

«Мы надеемся, что все наладится, и пойдет производство. Мы люди простые, нам бы чтобы мир был и порядок», - поделился работник завода Юрий Редникин.

Из цехов мясокомбината в Акимовке на прилавки местных магазинов расходится мясная продукция.

В камере разморозки акимовского мясокомбината и говядина, и свинина, и, конечно же много курицы. По будням комбинат выпускает около тонны продукции. А по выходным это значение достигает нескольких тонн.

Мясокомбинат в Акимовке заработал только с приходом российской власти. До этого украинские чиновники шантажировали предпринимателей, всячески затягивая бюрократические процессы. Теперь все иначе.

В хлебопекарне Акимовки фасуют муку высшего сорта - важнейший ингредиент для лучшего хлеба. Производство хлеба не останавливалось ни на один день.

Объемы производства пусть и не быстро, но уверенно растут. Это говорит о том, что люди возвращаются в свой регион. Растущие предприятия дают новые рабочие места, развивается рынок сбыта, а у людей появляется уверенность в завтрашнем дне и надежда на лучшее мирное будущее.