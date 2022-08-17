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Spectator: власть в Европе может смениться на пророссийскую

Алиса Краузе
05:59 17.08.2022
В западной прессе предположили, что позиция Украины в конфликте с РФ может «перевернуть» власть в Европе.
Spectator: власть в Европе может смениться на пророссийскую
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress
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Политики, настроенные пророссийски, могут «встать у руля» в европейских странах. Такой вывод сделал чешский писатель Йозеф Буска, отметив, что подобный сценарий может осуществиться при изменении взгляда на украинскую ситуацию в народе.

Как предположил автор, игра может «перевернуться», если население ЕС уверится в нежелании Киева отвечать на мирные усилия российской стороны и стремиться к деэскалации конфликта. Тогда верхам начнут продвигать «нормализацию» отношений с РФ, а несогласных будут заменять.

«Одним словом, Россия выиграет», - сделал вывод Буска в материале для издания Spectator.

Именно в области общественного мнения, считает писатель, будет вестись самая серьезная битва за Украину будущей зимой. Коммунальные счета и связанные с ними бытовые проблемы перетянут на себя внимание европейских масс, и аудитория перестанет так остро воспринимать все касающееся спецоперации. А Киев, между тем, без западной поддержки не сможет держаться долго.

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