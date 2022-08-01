Strategic culture: Шольц и Макрон могут вступить конфликт с Брюсселем в поисках диалога с Путиным

Обозреватель издания считает, что разногласия могут возникнуть у политиков с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой.

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Канцлер Германии Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон, возможно, в ближайшее время начнут «ссориться» с Брюсселем в поисках нового диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в статье издания Strategic culture.

Автор материала считает, что разногласия могут возникнуть у французского и немецкого лидера с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой.

«Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным», - предположил обозреватель издания.

По его мнению, Германия уже начала подавать сигналы об изменении отношений с Российской Федерацией.

«Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере девяти миллиардов евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто "трещины", а реальные сигналы», - пишет издание.

Ранее испанская газета El País писала, что уже начали появляться первые предпосылки к расколу Европейского союза. Как писало издание, предложение о сокращении потребления газа на 15% странами Европы уже показало глубокие разногласия между 27 участниками ЕС.

До этого агентство Bloomberg сообщило о том, что сокращение поставок российского газа может разрушить единство Европейского союза. Эксперты считают, что проблемы с поставками не позволяют странам - членам блока справиться с «неожиданной и острой нехваткой энергоресурсов».