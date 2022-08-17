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Форсируя водную гладь: как проходит «Инженерная формула» на полигоне Волжский

Марина Крижановская
Ярослава Коценко
05:20 17.08.2022
Судья конкурса отметил, что команды Узбекистана и Белоруссии очень подготовлены, «но допускают небольшие ошибочки».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Волжском проходит соревнование экипажей машин инженерного вооружения в рамках АрМИ-2022. Задействована не только основная трасса, но и водная часть территории.

Полигон прилегает вплотную к реке Ахтуба. Поэтому именно здесь конкурс «Инженерная формула» выглядит особенно ярко. Экипаж каждой машины выполняет специальное задание, помимо прохождения трассы. И только механики-водители плавающего транспортера - на воде.

Команда Узбекистана подъехала к реке и загрузила КамАЗ на борт. Их машина на гусеничном ходу, но при этом незаменима при форсировании водной глади. Видно, как ловко она заходит в воду.

Второй этап квалификационных заездов показывает всю мощь российских инженерных машин. Наша команда первой продемонстрировала, на что способен ГМЗ-3 (Гусеничный минный заградитель). Корреспонденту «Звезды» удалось даже заглянуть внутрь машины и почувствовать, насколько непросто ей управлять.

Самоходная реактивная установка разминирования УР-77 является быстрейшей инженерной машиной благодаря легкой броне. Она может развивать скорость до 60 километров в час.

УР-77 или «Змей Горыныч» применяется для дистанционного разминирования: выстреливает заряд - похожий на пожарный шланг трос, начиненный взрывчаткой. При детонации он пробивает широкую безопасную полосу в противотанковом минном поле.

Квалификационные заезды нужны, чтобы определить уровень подготовки команд. От результатов зависит очередность выступления в финальной эстафете. Отличились сегодня представители Лаоса - трассу им удалось пройти без штрафов. Для достижения результатов у каждого экипажа свои хитрости.

«Основная цель была убедиться, что наши команды готовы к выступлению. Команды Узбекистана и Белоруссии очень подготовлены, на скоростях пытаются взять, но, к сожалению, допускают небольшие ошибочки», - отметил участников главный судья конкурса «Инженерная формула» Евгений Щербенок.

Температуру под 40 градусов стойко выдерживают все команды. Такая же температура ожидается 20 августа на финальной эстафете.

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