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Выше скорость - больше баллов: как прошел второй этап «Кубка моря» в Азербайджане

Марина Крижановская
23:46 17.08.2022
По итогам выполнения двух упражнений лидируют команды из России и Азербайджана. Они показали результаты в 90 баллов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На морском полигоне в районе военно-морской базы Пута состоялся второй этап конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр 2022 года. Артиллерийскую стрельбу по морской цели выполнили команды из России, Азербайджана, Ирана и Казахстана.

На скорости от 10 до 15 узлов производится стрельба. Решение о выборе скорости для выполнения упражнения принимает командир корабля.

© Минобороны России

Чем выше скорость, тем большее количество баллов начисляется при успешном поражении мишени. При несоблюдении заявленной скорости и отклонении от курса начисляются штрафные баллы.

© Минобороны России

Всем участникам следовало поразить корабельный щит-мишень из орудия с калибром от 20 до 37 мм. Чем крупнее калибр, тем с большей дистанции необходимо стрелять. Предоставляется 40 выстрелов на выполнение упражнения. Для поражения морской цели команда России применила шестиствольную 30-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку АК-306.

© Минобороны России

По результатам конкурсного упражнения на максимальной скорости в 15 узлов все экипажи успешно поразили мишень. По итогам двух упражнений лидируют команды из России и Азербайджана. Они показали результаты в 90 баллов.

Следом идет экипаж ВМС Казахстана с 87 баллами. Замыкает список команда из Ирана с результатом в 45 баллов.

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