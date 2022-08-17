Выше скорость - больше баллов: как прошел второй этап «Кубка моря» в Азербайджане
По итогам выполнения двух упражнений лидируют команды из России и Азербайджана. Они показали результаты в 90 баллов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
На морском полигоне в районе военно-морской базы Пута состоялся второй этап конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр 2022 года. Артиллерийскую стрельбу по морской цели выполнили команды из России, Азербайджана, Ирана и Казахстана.
На скорости от 10 до 15 узлов производится стрельба. Решение о выборе скорости для выполнения упражнения принимает командир корабля.