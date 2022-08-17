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Точно в цель: в Иране отстреляли три упражнения первого этапа конкурса «Снайперский рубеж»

Ирина Елагина
23:10 17.08.2022
Снайперы семи стран оспаривают титул лучшего на VIII Армейских международных играх.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Снайперы семи стран - Азербайджана, Белоруссии, Зимбабве, Ирана, Китая, России и Узбекистана - вступили в борьбу за звание лучшего на VIII Армейских международных играх. Конкурс «Снайперский рубеж» стартовал на полигоне «Учебного центра им. Шахида Садуги» в Иране. 

«Схватка» за право обладания титулом самых метких стрелков мира началась с трех упражнений: «Баллистическое окно», «Неудобное положение» и «Охота».

На первом рубеже по сигналу таймера снайперы занимали позицию и поражали мишени от ближней к дальней: точность выстрела обозначалась кратковременным миганием фонаря красного цвета.

© Минобороны России

На втором рубеже снайперам пришлось вести прицельный огонь в сложных условиях, например, используя в качестве упора для винтовки натянутую веревку. Для поражения каждой мишени у снайпера имелась всего одна попытка, сразу после выстрела нужно было быстро менять точку ведения огня.


«При выступлении сильно мешал ветер, свойственный для этой местности. Мною были поражены мишени с веревки, со столба. Когда перешел на крышу, поднялся тот самый ветер. Явными конкурентами, по-прежнему, остаются Белоруссия и Китай. Ну и хозяева конкурса - иранцы - показывают неплохие результаты», - своими наблюдениями поделился участник Российской сборной Алексей (курсант 4-го курса высшего учебного заведения Минобороны России).

© Минобороны России


На третьем рубеже - «Охота» снайперы отработали стрельбу в ночное время.

Соревнование снайперов «Снайперский рубеж» VIII Армейских международных игр проходят в Венесуэле и в Иране в четыре этапа:«Индивидуальный зачет»,«Парный зачет», «Командный зачет» и «Кто быстрее».

Снайперы используют на конкурсе 7,62-мм полуавтоматическую снайперскую винтовку со штатным оптическим прицелом (увеличение не более 4 крат), снайперскую винтовку с продольно-скользящим затвором ручного перезаряжания калибра 308 (7,62х51R) с оптическим прицелом (увеличение не более 25 крат) и 9-мм пистолет Макарова.

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