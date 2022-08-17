Точно в цель: в Иране отстреляли три упражнения первого этапа конкурса «Снайперский рубеж»

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Снайперы семи стран - Азербайджана, Белоруссии, Зимбабве, Ирана, Китая, России и Узбекистана - вступили в борьбу за звание лучшего на VIII Армейских международных играх. Конкурс «Снайперский рубеж» стартовал на полигоне «Учебного центра им. Шахида Садуги» в Иране.

«Схватка» за право обладания титулом самых метких стрелков мира началась с трех упражнений: «Баллистическое окно», «Неудобное положение» и «Охота».

На первом рубеже по сигналу таймера снайперы занимали позицию и поражали мишени от ближней к дальней: точность выстрела обозначалась кратковременным миганием фонаря красного цвета.