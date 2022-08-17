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Импортозамещение и новые возможности: что обсуждалось на круглом столе в рамках деловой программы МВТФ «Армия-2022»

23:01 17.08.2022
Дискуссионная площадка была организована телеканалом «Звезда», ее посетили представители министерства обороны России, предприниматели, а также финансисты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В рамках деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2022» состоялся круглый стол «Поиск возможностей для бизнеса в ОПК в условиях санкций», в рамках которого обсуждались взаимодействие бизнеса и оборонно-промышленного комплекса, открывшиеся возможности и работа в условиях ограничительных мер.

Дискуссионная площадка была организована телеканалом «Звезда», ее посетили представители министерства обороны России, предприниматели, а также финансисты. В частности, речь шла о появившихся препятствиях после введения санкций и способах их преодоления.

«Проблема в том, что мы свои разработки, в частности высокотемпературные уплотнения для двигателей ПД-14, осуществляем за свой счет. Вот, есть у нас ресурсы финансовые - значит, мы можем принять специалиста, который в этой области специалист. Нет ресурсов - мы не можем такого специалиста принять, и поэтому идея повисает в воздухе», - объяснил генеральный директор ООО «Силур» Олег Исаев.

Импортозамещение стало приоритетом в промышленности, однако производство - это уже конечная стадия, и порой до него дело попросту не доходит. Один из вызовов нынешнего времени - у малого и среднего бизнеса не хватает оборотных средств на конструкторские разработки.

Кроме того, для помощи бизнесу государство уже запустило так называемую программу выращивания поставщиков. Крупные госзаказчики, в том числе из ОПК, смогут сами помогать компаниям, в чьей продукции заинтересованы, это теперь законодательно закреплено. Также есть инициатива создать центры, которые разгрузят малый бизнес и будут продвигать перспективные технологии.

«Было бы здорово, если бы он работал не напрямую с оборонно-промышленным комплексом, а были бы инженеринговые центры, средние компании, которые забирают все, что он делает, финансируют, работают с ним. Дальше этот средний бизнес выходит на оборонные предприятия и обеспечивает весь тот уровень требований, которые предъявляют к гособоронзаказу», - заявила вице-президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова.

Одним из основных выводов дискуссии стала необходимость создания конвейера проектов, главные составляющие которого - господдержка с одной стороны, и свободный доступ бизнеса к оборонному заказу с другой. Такой подход обеспечит не только технологический суверенитет страны, но и промышленное превосходство с течением времени.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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