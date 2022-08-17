Замминистра обороны РФ Булгаков рассказал о работе Департамента по увековечению памяти погибших при защите Отечества

Работа российского департамента по увековечению памяти военнослужащих, погибших в борьбе за Родину, ведется в 56 государствах мира.

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Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал «Звезде» о работе Департамента по увековечению памяти погибших при защите Отечества, действующего в составе Минобороны. Сегодня данный департамент решает большой объем задач, связанных с погибшими в войнах разных периодов истории бойцами.

«Вопросов очень много. Они связаны с поиском погибших в различных войнах военнослужащих - и 1914, и 1941 года. На сегодняшний день у нас уже очень большие банки данных по этим вопросам. Ежедневно идут тысячи обращений», - рассказал представитель оборонного ведомства Российской Федерации.

Замглавы Минобороны РФ отметил, что работа в этой области ведется в 56 государствах. К настоящему времени, по его словам, в России уже пройден большой путь в рамках этого направления деятельности: от формирования центров по увековечению памяти военнослужащих до создания полноценного департамента.

«Надеюсь, что успехи хорошие. Вся база для того, чтобы вести это дело, сегодня у нас есть», - отметил Булгаков.

Полную версию интервью с заместителем министра обороны РФ Дмитрием Булгаковым в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к новости.

В ходе эксклюзивного интервью Булгаков также коснулся вопросов работы Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России и Департамента транспортного обеспечения МО РФ.