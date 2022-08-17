Армия Слаженно и скрытно: кадры работы снайперских пар ВС РФ в зоне спецоперации Во время работы российские снайперы используют бесшумные специальные снайперские винтовки (ВСС). © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы снайперских пар. Они прикрывают штурмовые группы горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения спецоперации. Снайперы используют бесшумные специальные снайперские винтовки (ВСС). Скрытно перемещаясь на местности, они прикрывают действия штурмовых групп в ходе продвижения передовых частей к позициям украинских националистов. В ЦВО отмечают высокое мастерство снайперских пар из состава горного мотострелкового соединения в ходе ведения боевых действий. В частности, их ценят за слаженность и высокую эффективность. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика