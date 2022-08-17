Асы экстремального вождения: стартовал конкурс «Дорожный патруль» АрМИ-2022
Конкурс инспекторов ВАИ «Дорожный патруль» начался с экстремального вождения и замены колеса.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Команды инспекторов военной автомобильной инспекции из Белоруссии, Ирана, России и Узбекистана прошли первые испытания на конкурсе «Дорожный патруль» VIII Армейских международных игр в Коканде. Турнир начался с индивидуальных состязаний - «Соревнований специалистов». Инспекторы ВАИ показали искусство экстремального вождения и навыки механиков в замене колес.