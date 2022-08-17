Армия арми-2022 Асы экстремального вождения: стартовал конкурс «Дорожный патруль» АрМИ-2022 Ирина Елагина Конкурс инспекторов ВАИ «Дорожный патруль» начался с экстремального вождения и замены колеса. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Команды инспекторов военной автомобильной инспекции из Белоруссии, Ирана, России и Узбекистана прошли первые испытания на конкурсе «Дорожный патруль» VIII Армейских международных игр в Коканде. Турнир начался с индивидуальных состязаний - «Соревнований специалистов». Инспекторы ВАИ показали искусство экстремального вождения и навыки механиков в замене колес. © Минобороны России В сборную Вооруженных Сил России в «Дорожном патруле» вошли военнослужащие 11-й ВАИ (региональной) ЗВО, 18-й ВАИ (региональной) ЮВО, 19-й ВАИ (региональной) ЦВО и 100-й ВАИ (территориальной, г. Москва). © Минобороны России Соревнование инспекторов военной автомобильной инспекции «Дорожный патруль» VIII Армейских международных игр проходят в Узбекистане с 13 по 27 августа. В программе конкурса командная гонка «Военно-техническая эстафета» и «Соревнования специалистов» в экстремальном вождении, индивидуальной гонке, регулирование дорожного движения (вне общего командного зачета), разгон и экстренное торможение, замена колеса, а также экстремальная параллельная парковка - особое испытание для капитанов команд. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика