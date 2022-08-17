Посольство Британии назвало появление самолета-разведчика в небе России рутинной операцией

Посольство Британии прокомментировало инцидент с нарушением госграницы РФ самолетом-разведчиком в акватории Баренцева моря.

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Посольство Британии назвало рутинной операцией вторжение самолета-разведчика в воздушное пространство России в акватории Баренцева моря. Дипмиссия «в связи с неверной трактовкой» прокомментировала инцидент с нарушением госграницы РФ самолетом Королевских ВВС в Telegram-канале.



«Российский МИГ-31 совершил опасный маневр сближения с самолетом Королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа», - говорится в сообщении.

В заявлении посольства также отмечено, что «команда британского самолета находилась в контакте с российскими авиадиспетчерами и действовала безопасно и профессионально».

Напомним, что в понедельник Минобороны РФ сообщило о факте нарушения госграницы России самолетом радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании в районе мыса Святой Нос в Баренцевом море. Экипаж самолета МиГ-31бм ВКС РФ вытеснил самолет-разведчик за пределы территории Российской Федерации.

Временный поверенный РФ в Великобритании Александр Гусаров назвал этот пролет «преднамеренной и осознанной провокацией с целью попытаться вскрыть систему обороны России».