Армия МВТФ Армия-2022 «Ответственность преподавателя»: в «Автоматике» рассказали, что стоит вернуть из советского образования В советские годы перед преподавателем стояла большая ответственность за подготовку учеников, подчеркнул Александр Нестеров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Руководитель проекта по спутниковым системам концерна «Автоматика» холдинга «Росэлектроника» Александр Нестеров рассказал, что из советской системы образования стоит вернуть сегодня. «Ответственность преподавателя за то, как он подготовил своих учеников. Краеугольный камень. Мы когда учились, мы обращались за помощью, и они нам помогали, они оставались с нами, чтобы нам рассказать. Давали дополнительную литературу», - сказал он в студии «Звезды». Полное интервью Александра Нестерова смотрите в видео к новости. Ранее заместитель генерального директора АО «ОДК» по управлению НПК ОДК «Пермские моторы» Александр Иноземцев рассказал о перспективах авиадвигателя ПД-35. В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика