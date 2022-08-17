Команда Белоруссии одержала победу на первом этапе конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2022
По условиям соревнования, каждый участник с помощью карты местности, компаса и приемника-пеленгатора должен был найти пять радиопередатчиков («лис»), расположенных на пересеченной местности.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Белоруссии прошел первый этап «Радиоориентирование» конкурса «Уверенный прием» Армейских международных игр - 2022. Всего в этапе конкурса принимали участие десять стран, впервые участвовали женские команды. В женский дивизион вошли военнослужащие Республики Беларусь и Узбекистана.