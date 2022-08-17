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Команда Белоруссии одержала победу на первом этапе конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2022

15:36 17.08.2022
По условиям соревнования, каждый участник с помощью карты местности, компаса и приемника-пеленгатора должен был найти пять радиопередатчиков («лис»), расположенных на пересеченной местности.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Белоруссии прошел первый этап «Радиоориентирование» конкурса «Уверенный прием» Армейских международных игр - 2022. Всего в этапе конкурса принимали участие десять стран, впервые участвовали женские команды. В женский дивизион вошли военнослужащие Республики Беларусь и Узбекистана.

© Минобороны России

По условиям соревнования, каждый участник с помощью карты местности, компаса и приемника-пеленгатора должен был найти пять радиопередатчиков («лис»), расположенных на пересеченной местности. Для женских команд количество передатчиков составило четыре. Цель этапа - найти заданное число «лис» за наименьшее время.

Для успешного прохождения этапа военнослужащие должны продемонстрировать высокий уровень физической, технической и тактической подготовки. Трасса этапа проходит по лесному массиву со сложным рельефом. Первое место, согласно промежуточным итогам первого этапа, заняла команда Белоруссии с результатом 100 баллов. Команда России оказалась на втором месте, набрав 73 балла. На третьем месте - Узбекистан с 39 баллами.

© Минобороны России

В ходе состязаний воинам-связистам необходимо осуществить на слух с помощью компьютера передачу радиограмм, произвести радиопередачу с помощью вертикального телеграфного ключа, выполнить радиоориентирование, которое также известно как «охота на лис», пробежать военизированную эстафету, а также показать свою работу на оборудовании IT-структуры. 

Всего конкурс поделен на пять этапов: «Уверенный прием», «Радиообмен», «Радиоориентирование», «Военизированная эстафета», а также «Работа на оборудовании IT-структуры».

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов

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