Команда Белоруссии одержала победу на первом этапе конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2022

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По условиям соревнования, каждый участник с помощью карты местности, компаса и приемника-пеленгатора должен был найти пять радиопередатчиков («лис»), расположенных на пересеченной местности. Для женских команд количество передатчиков составило четыре. Цель этапа - найти заданное число «лис» за наименьшее время.

Для успешного прохождения этапа военнослужащие должны продемонстрировать высокий уровень физической, технической и тактической подготовки. Трасса этапа проходит по лесному массиву со сложным рельефом. Первое место, согласно промежуточным итогам первого этапа, заняла команда Белоруссии с результатом 100 баллов. Команда России оказалась на втором месте, набрав 73 балла. На третьем месте - Узбекистан с 39 баллами.