Турция восстановила дипотношения с Израилем

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Турция и Израиль возобновили дипломатические отношения, прерванные четыре года назад. О восстановлении дипотношений договорились лидеры двух стран.



«После разговора между премьер-министром Яиром Лапидом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Израиль и Турция полностью восстанавливают дипломатические отношения», - приводит ТАСС заявление канцелярии МИД Израиля.



Важному решению в двусторонних отношениях предшествовали контакты на уровне МИД, в результате переговоров была достигнута договоренность «поднять уровень отношений между двумя странами до дипломатических отношений в полном объеме и вернуть послов и генеральных консулов двух стран».

Глава МИД Израиля Мевлют Чавушоглу, комментируя решение лидеров двух стран, сообщил о назначении послов и выразил уверенность, что сближение пойдет на пользу обоим государствам.



«Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена господину президенту. Дай Бог, все будет успешно для обеих сторон», - заключил Чавушоглу.



Дипотношения между Анкарой и Тель-Авивом были разорваны в 2018 году на фоне протестов в секторе Газа к 70-летию переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим: во время беспорядков погибли 59 палестинцев, еще более 2,7 тыс. были ранены.

Напомним, что Израиль в начале августа провел операцию «Рассвет» в секторе Газа, за трое суток ударов Армии обороны Израиля погиб 41 человек, в том числе 15 детей и четыре женщины, еще 311 палестинцев были ранены.