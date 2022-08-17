Форум «Армия-2022». Интервью с руководителем медицинского направления Российского университета спецназа Дмитрием Сусловым

Все дни форума в парке «Патриот» в студию нашего телеканала к Алексею Самолетову и Ирине Лосик приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

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