Замминистра обороны Иванов открыл в Узбекистане конкурс «Дорожный патруль»
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов открыл в Узбекистане конкурс «Дорожный патруль», сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Замглавы российского военного ведомства пожелал всем участникам соревнований честной и бескомпромиссной борьбы. Он подчеркнул, что масштабные межгосударственные военные состязания дают еще одну возможность тесного контакта военных ведомств разных стран, способствуют укреплению военно-политических связей.
В ходе визита Иванов ознакомился с учебно-материальной базой воинской части, местом расположения личного состава, а также провел встречу с российской командой.
В состязаниях примут участие представители четырех стран. Помимо команды государства - соорганизатора конкурса, российским военным автоинспекторам также предстоит сразиться со своими коллегами из Белоруссии и Ирана.
Конкурс «Дорожный патруль» разделяется на два этапа. Первый - «Соревнование специалистов». Он включает состязания по экстремальному вождению автомобиля с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальную гонку, замену колеса, регулирование дорожного движения, разгон и экстренное торможение, экстремальную параллельную парковку.
Второй - «Военно-техническая эстафета». Длина трассы эстафеты (командной гонки) составляет 3,5 км, маршрут оборудован рядом препятствий для патрульных машин. Также участники конкурса будут поражать мишени при помощи стрелкового оружия.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов