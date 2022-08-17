Замминистра обороны Иванов открыл в Узбекистане конкурс «Дорожный патруль»

В состязаниях примут участие представители четырех стран - России, Узбекистана, Белоруссии и Ирана.

© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов открыл в Узбекистане конкурс «Дорожный патруль», сообщает пресс-центр Армейских международных игр.

Замглавы российского военного ведомства пожелал всем участникам соревнований честной и бескомпромиссной борьбы. Он подчеркнул, что масштабные межгосударственные военные состязания дают еще одну возможность тесного контакта военных ведомств разных стран, способствуют укреплению военно-политических связей.

В ходе визита Иванов ознакомился с учебно-материальной базой воинской части, местом расположения личного состава, а также провел встречу с российской командой.

В состязаниях примут участие представители четырех стран. Помимо команды государства - соорганизатора конкурса, российским военным автоинспекторам также предстоит сразиться со своими коллегами из Белоруссии и Ирана.

Конкурс «Дорожный патруль» разделяется на два этапа. Первый - «Соревнование специалистов». Он включает состязания по экстремальному вождению автомобиля с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальную гонку, замену колеса, регулирование дорожного движения, разгон и экстренное торможение, экстремальную параллельную парковку.

Второй - «Военно-техническая эстафета». Длина трассы эстафеты (командной гонки) составляет 3,5 км, маршрут оборудован рядом препятствий для патрульных машин. Также участники конкурса будут поражать мишени при помощи стрелкового оружия.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов