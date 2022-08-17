Форум «Армия-2022». Интервью с генеральным конструктором АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» Георгием Анцевым
Гостем студии «Звезды» стал председатель совета директоров - генеральный конструктор АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» Георгий Анцев.
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Все дни форума в парке «Патриот» в студию нашего телеканала к Алексею Самолетову и Ирине Лосик приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.
Наблюдайте за беседой в прямой трансляции на сайте телеканала «Звезда».