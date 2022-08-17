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Лицом к лицу с противником: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе СВО

Марина Крижановская
01:33 17.08.2022
Военнослужащие России продолжают демонстрировать высокий профессионализм и самоотверженность во время выполнения задач спецоперации по защите Донбасса.
Лицом к лицу с противником: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе СВО
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Они проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в процессе выполнения задач специальной военной операции.

© Минобороны России

Командир боевой машины сержант Артем Булдаков

Действуя в составе батальонно-тактической группы российских десантников, сержант Артем Булдаков выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.

Продвигаясь по городу, он обнаружил группу боевиков, находившихся в заброшенном здании. Грамотно распределив силы подчиненных, командир Булдаков атаковал националистов.

В ходе скоротечного боя он лично уничтожил до четырех человек живой силы противника. По итогам ожесточенных боестолкновений населенный пункт был освобожден от украинских радикалов.

Спустя несколько дней, при поддержке артиллерии, авиации и тяжелой техники националисты предприняли попытку вернуть контроль над населенным пунктом. Тогда они атаковали участок обороны взвода, в состав которого входил сержант Булдаков.

В ходе отражения атаки Артем Булдаков огнем из АК-74 уничтожил до шести человек личного состава противника, не допустив прорыва националистов на данном участке.

© Минобороны России

Наводчик-оператор рядовой Дагир Виноградов

Действуя в составе парашютно-десантной роты, рядовой Дагир Виноградов выполнял задачу по штурму опорного пункта украинских националистов. Они были вооружены стрелковым оружием, гранатометами и ПТУР.

После огневой поддержки минометных расчетов взвод рядового Виноградова предпринял попытку обойти противника с фланга. Пользуясь внезапностью, Дагир одним из первых нанес удар во фланг противнику.

Смелыми и решительными действиями в условиях, сопряженных с риском для жизни, Дагир Виноградов огнем из пушки БМП-2 уничтожил пять националистов. По итогам боя опорный пункт боевиков был взят.

© Минобороны России

Заместитель командира роты морской пехоты Тихоокеанского флота гвардии старший лейтенант Артем Деев

Гвардии старший лейтенант Артем Деев, действуя в составе головного дозора, выполнял задачу по обеспечению безопасности движения колонны с боеприпасами и материальным обеспечением. Двигаясь по маршруту, он обнаружил на одном из ответвлений дороги группу вооруженных националистов. Внезапно атаковав противника, грамотно используя условия местности, совершая маневры, группой Артема Деева было уничтожено до 15 боевиков.

Понимая бесполезность сопротивления, часть боевиков сложили оружие и сдались в плен. Действуя на передовом рубеже атаки,  Артем Деев руководил подразделением.

В ходе боя он получил ранение. Самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, гвардии старший лейтенант Артем Деев обеспечил выполнение поставленной задачи.

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