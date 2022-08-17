Лицом к лицу с противником: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе СВО

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Командир боевой машины сержант Артем Булдаков

Действуя в составе батальонно-тактической группы российских десантников, сержант Артем Булдаков выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.

Продвигаясь по городу, он обнаружил группу боевиков, находившихся в заброшенном здании. Грамотно распределив силы подчиненных, командир Булдаков атаковал националистов.

В ходе скоротечного боя он лично уничтожил до четырех человек живой силы противника. По итогам ожесточенных боестолкновений населенный пункт был освобожден от украинских радикалов.

Спустя несколько дней, при поддержке артиллерии, авиации и тяжелой техники националисты предприняли попытку вернуть контроль над населенным пунктом. Тогда они атаковали участок обороны взвода, в состав которого входил сержант Булдаков.

В ходе отражения атаки Артем Булдаков огнем из АК-74 уничтожил до шести человек личного состава противника, не допустив прорыва националистов на данном участке.