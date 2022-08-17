Россия лидирует в общем зачете АрМИ-2022

© Фото: пресс-центр Армейских международных игр

Сегодня на ежедневном брифинге для журналистов в объединенном пресс-центре форума «Армия-2022» и АрМИ-2022 главный судья игр генерал-полковник Александр Ленцов подвел итоги четырех соревновательных дней.

По информации главного судьи, за минувшие сутки площадки состязаний военных специалистов посетило более 175 тысяч зрителей. Всего за дни проведения АрМИ-2022 за ними с трибун следило более 560 тысяч болельщиков.

«Вчера были проведены церемонии открытия трех конкурсов, жеребьевки состоялись также в трех конкурсах и состязания в 23 конкурсах», – сообщил Ленцов.

Стартовали соревнования военнослужащих военной полиции «Страж порядка». По результатам первого этапа конкурса – «Патрульный наряд» – лидирует команда Вооруженных Сил России, на втором месте Белоруссия, замыкает тройку Иран.

В Азербайджане упражнением «Артиллерийская стрельба по плавающей мине» начался конкурс «Кубок моря». Первое место между собой разделили Россия и Азербайджан. За ними следуют Казахстан и Иран.

В Белоруссии к соревнованиям приступили связисты и военные железнодорожники. На конкурсе «Уверенный прием» в Минске прошел первый этап «Радиоориентирование», по итогам которого лучший результат показала команда Белоруссии, второй финишировала Россия, третьей – Узбекистан. На конкурсе «Стальная магистраль» также был проведен первый этап «Мостовик». Первое у России, второе – у Белоруссии.

Еще один конкурс, который принимает Белоруссия – «Полярная звезда». Он проводится среди подразделений специального назначения. По результатам выполнения восьми упражнений места распределились следующим образом: Белоруссия, Россия, Узбекистан.

В Узбекистане стартовали соревнования ремонтных взводов вооружения «Мастер-оружейник». После первого этапа лучшее время показали военнослужащие Узбекистана, второе место у российских специалистов. На конкурсе «Военно-медицинская эстафета» в Санкт-Петербурге лидирует команда России, за ней следует Узбекистан и Белоруссия.

В конкурсе среди горных подразделений «Эльбрусское кольцо» военнослужащие состязались в спасении пострадавшего на скалодроме. По итогу выполнения четырех задач первое место занимает команда России, второе – Узбекистана.

Стоит отметить, что в этом году на конкурсе «Эльбрусское кольцо» установлен новый рекорд при выполнении специальной задачи – российская команда выполнила упражнение за 6 минут 2 секунды, улучшив результат 2019 года на 25 секунд.

По предварительным результатам в общем зачете Армейских международных игр лидирует сборная России, второе место занимает Белоруссия, третье – Узбекистан, заявил главный судья АрМИ-2022.

Генерал-полковник Александр Ленцов также сообщил, что сегодня в рамках игр состоятся церемонии открытия конкурса «Специальный рывок, состязания пройдут на 27 конкурсах.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов