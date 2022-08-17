«Армия-2022». Динамический показ техники: прямая трансляция
Помимо деловой программы в рамках форума будет продемонстрированы возможностей российского вооружения, военной и специальной техники.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сегодня, 17 августа, в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022», пройдет динамический показ техники, сайт телеканала Звезда ведет прямую трансляцию.
В этом году мероприятия форума «Армия-2022» проходят с 15 по 21 августа на объектах подмосковного парка «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 субъектах России.
На форуме планируется подписание 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России на сумму, превышающую 522 млрд рублей.