«Армия-2022». Динамический показ техники: прямая трансляция

Сегодня, 17 августа, в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022», пройдет динамический показ техники, сайт телеканала Звезда ведет прямую трансляцию.

В этом году мероприятия форума «Армия-2022» проходят с 15 по 21 августа на объектах подмосковного парка «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 субъектах России.

На форуме планируется подписание 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России на сумму, превышающую 522 млрд рублей.