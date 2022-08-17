Новости и инструкции по выживанию: что транслирует российское радио «Жизнь» в зоне СВО

Российские военнослужащие обеспечивают эфир в радиусе минимум 15 километров с помощью мобильного передвижного радиокомплекса на бронеавтомобиле «Тигр».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Бронеавтомобиль «Тигр» крадется вдоль линии фронта. Встает на опушке леса - так он менее заметен для разведки противника. Экипаж моментально приступает к развертыванию.

Поднимается радиомачта - антенна мобильного передвижного радиокомплекса. Это значит, что машина готова к работе. Услышан комплекс будет в радиусе как минимум 15 километров.

В эфире радио «Жизнь» популярная музыка, актуальные новости и главное - подробные инструкции, как выжить, адресованные военнослужащим Украины.

Почему сложить оружие правильный выбор, как сдаться в плен чтобы не попасть под огонь и не расстреляли собственные командиры - связисты уверены, радио «Жизнь» слышат и слушают там, за линией фронта. Но те, кто ведет украинских солдат на убой, глушат его и выслеживают сигнал с беспилотников.

«Для того, чтобы избежать попадания под огонь противника, меняем позиции каждые полчаса. В случае обнаружения оперативный комплекс сворачивается, и убываем на заранее подготовленные позиции для продолжения работы», - рассказал начальник комплекса Иван.

Разрушенные здания, сгоревшие автомобили. Радио «Жизнь» звучит там, где совсем недавно шли бои. Пока здесь это едва ли не единственный источник информации.

И снова жизненно важная информация, но уже для людей, живущих в прифронтовых населенных пунктах. В первую очередь тех, что пока удерживаются ВСУ.

«Как нужно быть одетым. Чтобы они не носили камуфляж, чтобы они не выходили в случае обстрела на улицу. В принципе, полноценная инструкция, чтобы сохранить жизнь», - отметил оператор комплекса Андрей.

Информируют о возможных гуманитарных коридорах и выходах на территорию, подконтрольную российским военным и подразделениям народных республик. В крупных освобожденных городах связисты Западного военного округа помогают с настройкой уже стационарных радиоточек.