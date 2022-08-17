Армия Армия МВТФ Армия-2022 ТЕГИ

Дрожь земли: чем хорош рассекреченный перед «Армией-2022» новейший комплекс разведки

13:13 17.08.2022
Разработчик комплекса поколения заявил, что тот способен проводить подсчет обнаруженных объектов, определять направление движения, классифицировать их по классу техники «колесо-гусеница» с возможностью взвешивания, определять вооруженных людей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На форуме «Армия-2022» представили только что рассекреченный разведывательный комплекс нового поколения 1К144-Е. 

Начальник сектора АО «Концерн «Созвездие» Максим Паршин рассказал «Звезде» о его преимуществах. 

«Он рассекречен в этом году, и вы имеете возможность впервые увидеть его на этой выставке, эксклюзивно для вашего телеканала. Способен определять передвижение техники и живой силы противника, передавать информацию на глубину до 45 километров», - заметил Паршин. 

По его словам, комплекс способен проводить подсчет обнаруженных объектов, определять направление движения, классифицировать их по классу техники «колесо-гусеница» с возможностью взвешивания, определять вооруженных людей.

В нем работают сенсоры на различных физических принципах. Основу составляет пассивный сейсмический датчик, который может дополняться другими устройствами - магнитометрическим и акустическим датчиками и датчиком инфракрасного диапазона.

Максим Паршин подчеркнул, что передача осуществляется по радиоканалам спорадически, в случайные моменты времени, и очень короткими сообщениями, что делает комплекс помехозащищенным. 

При этом комплекс может работать не менее 30 суток от одного элемента питания.

Ранее в технополисе «ЭРА» рассказали о «машине времени» для проверки условий хранения техники.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:57 ОПК
Видео
Выход на два крыла и комфорт: в «Ак Барсе» рассказали, чем новые теплоходы «Метеор» отличаются от советских
10:54 Армия
Россия победила в Индивидуальной гонке экипажей первого дивизиона «Танкового биатлона»
05:15 Армия
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
10:14 Армия
Видео
Форсируя Оку: как начался конкурс «Открытая вода» АрМИ-2022 во Владимирской области
05:10 Армия
Видео
«Наш паек самый продуктивный»: Дмитрий Булгаков ответил на вопрос о питании участников СВО
Популярное
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
Видео
В конструкторском бюро «Радуга» рассказали, зачем новейшей ракете Х-69 квадратное сечение
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Минобороны РФ: националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке ДНР
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.