Дрожь земли: чем хорош рассекреченный перед «Армией-2022» новейший комплекс разведки

Разработчик комплекса поколения заявил, что тот способен проводить подсчет обнаруженных объектов, определять направление движения, классифицировать их по классу техники «колесо-гусеница» с возможностью взвешивания, определять вооруженных людей.

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На форуме «Армия-2022» представили только что рассекреченный разведывательный комплекс нового поколения 1К144-Е.

Начальник сектора АО «Концерн «Созвездие» Максим Паршин рассказал «Звезде» о его преимуществах.

«Он рассекречен в этом году, и вы имеете возможность впервые увидеть его на этой выставке, эксклюзивно для вашего телеканала. Способен определять передвижение техники и живой силы противника, передавать информацию на глубину до 45 километров», - заметил Паршин.

По его словам, комплекс способен проводить подсчет обнаруженных объектов, определять направление движения, классифицировать их по классу техники «колесо-гусеница» с возможностью взвешивания, определять вооруженных людей.

В нем работают сенсоры на различных физических принципах. Основу составляет пассивный сейсмический датчик, который может дополняться другими устройствами - магнитометрическим и акустическим датчиками и датчиком инфракрасного диапазона.

Максим Паршин подчеркнул, что передача осуществляется по радиоканалам спорадически, в случайные моменты времени, и очень короткими сообщениями, что делает комплекс помехозащищенным.

При этом комплекс может работать не менее 30 суток от одного элемента питания.

Ранее в технополисе «ЭРА» рассказали о «машине времени» для проверки условий хранения техники.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов