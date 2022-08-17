Исламисты из «Хизб ут-Тахрир»* вербовали мусульман в Джанкое и Ялте

Законспирированная группа, координируемая с территории Украины, состояла из шести российских граждан.

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ФСБ РФ сообщает о нейтрализации ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», занимавшейся пропагандой и вербовкой в свои ряды мусульман, проживающих на территориях Джанкоя и Ялты.

Группа была законспирирована. ФСБ сообщает, что ее работа координировалась с территории Украины. В группу входили шесть российских граждан.

В результате действий правоохранителей установлено, что входившие в ячейку лица целенаправленно распространяли на территории России террористическую идеологию. На конспиративных собраниях ими осуществлялась вербовка россиян в свои ряды.

По местам жительства преступников обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы организации, средства связи и носители информации. Возбуждены уголовные дела, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.