Исламисты из «Хизб ут-Тахрир»* вербовали мусульман в Джанкое и Ялте
ФСБ РФ сообщает о нейтрализации ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», занимавшейся пропагандой и вербовкой в свои ряды мусульман, проживающих на территориях Джанкоя и Ялты.
Группа была законспирирована. ФСБ сообщает, что ее работа координировалась с территории Украины. В группу входили шесть российских граждан.
В результате действий правоохранителей установлено, что входившие в ячейку лица целенаправленно распространяли на территории России террористическую идеологию. На конспиративных собраниях ими осуществлялась вербовка россиян в свои ряды.
По местам жительства преступников обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы организации, средства связи и носители информации. Возбуждены уголовные дела, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.