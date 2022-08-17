Оружие в руках поваров: участники конкурса «Полевая кухня» поразили цели в Узбекистане

По итогам этапа первую тройку лидеров замкнули Узбекистан (92,8 балла), Вьетнам (83,5 балла) и Россия (72,2 балла). Четвертое место у Белоруссии (71,5 балла), пятое - у Таджикистана (62,0).

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Участники конкурса «Полевая кухня», который проходит в Узбекистане в рамках Армейских международных игр, принимают участие в стрельбах. Погода жаркая, солнце раскаляет каждый камень под ногами. На построении пять команд - Россия, Вьетнам, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан. Самое большее количество девушек в российской сборной. Шлемы и бронежилеты приходится подгонять по размеру.

Основу российской команды составляют победители всеармейского этапа - военнослужащие ВВО, также представители Балтийского и Северного флотов. По результатам жеребьевки россияне выступают первыми, на стрельбище шесть человек - три девочки и трое ребят, и трое среди них левши и трое - правши.

Вначале участники стреляют лежа без упора с руки из автомата Калашникова. Цель на расстоянии 100 метров. Десять минут дается участникам на три пробных выстрела. Стреляют россияне точно, и это только пристрелка, причем на скорость и траекторию полета пули может повлиять даже ветер. На конкурсный зачет дается 10 выстрелов и 20 минут. Но российская команда уложилась в семь.

На площадке арбитры следят не только за техникой безопасности, но и пристально за каждой деталью, например, участникам категорически запрещено поправлять прицелы, они используют только то оружие, которое получили вчера при пристрелке.

По итогам этого этапа первую тройку лидеров замкнули Узбекистан (92,8 балла), Вьетнам (83,5 балла) и Россия (72,2 балла). Четвертое место у Белоруссии (71,5 балла), пятое - у Таджикистана (62,0).

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов