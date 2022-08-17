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Форсируя Оку: как начался конкурс «Открытая вода» АрМИ-2022 во Владимирской области

10:14 17.08.2022
Вантовый полигон под Муромом, во Владимирской области традиционное место проведения конкурса, но в этом году он удивляет с самого начала.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Россия и Белоруссия вышли на «Открытую воду». В Муроме торжественно открылся самый масштабный конкурс «Армейских игр» - в нем участвуют сотни военнослужащих. На берегу Оки за церемонией наблюдал корреспондент «Звезды» Олег Лавров.

На фарватере Оки начинается парад инженерных войск. Под звуки оркестра открывается один из самых зрелищных конкурсов армейских игр - «Открытая вода».

Вантовый полигон под Муромом, во Владимирской области традиционное место проведения конкурса, но в этом году он удивляет с самого начала.

Участник конкурса делает предложение руки и сердца свой возлюбленной во время церемонии открытия. Что-что, но такого предложения руки и сердца не ожидал никто.

«Мы ехали, просто, посмотреть армейские игры, а в итоге мне сделали предложение. Я даже мечтать об этом не могла», - поделилась зрительница игр.

Проплыв мимо трибун понтонеры швартуются. Начинается жеребьевка. Разыгрывается створ. Казалось бы, вода одна и течение для всех равное. Но от створа многое зависит.

Конкурс разделен на этапы. Первыми реку будут форсировать разведчики. Затем экипажи плавающих транспортеров и паромно-мостовых машин доставят на противоположный берег военную технику. Финальный аккорд - оборудование командами взводного парома. На нем нужно будет доставить на другой берег танк, артиллерийскую установку и другие бронемашины.

За звание лучшего понтонно-переправочного подразделения поборются 2 команды - сборная армии России и Республики Белоруссии. Скромное количество команд компенсируется их численностью по 60 человек личного состава в каждой и 35 единиц техники. Это больше чем в какой-либо дисциплине «АрМИ»

Большинство участников - военнослужащие проходящие срочную службу. Почти две недели им предстоит форсировать Оку на время, чтобы улучшать свой результат и проявить себя в финале по максимуму.

Материал подготовили: Олег Лавров, Игнат Далакян, Николай Баранов

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