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Мастерство владения пулеметом показали участники «Полярной звезды» АрМИ-2022 в Белоруссии

Елена Сивонен
Марина Крижановская
00:53 17.08.2022
Участникам из Ирана и Судана в соревновательном дне повезло меньше, а команды из Белоруссии и России показали лучшие результаты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На полигоне Брестский в Белоруссии один из самых шумных дней - работают пулеметчики. Там проходят соревнования подразделений специального назначения «Полярная звезда» в рамках АрМИ-2022.

После звукового сигнала - предельная концентрация. Упражнение динамичное: тон сразу задает белорусский пулеметчик. Он попадает в каждую мишень всего за 52 секунды - это лучший результат.

Дистанция не большая, но здесь очень важна меткость. Сначала пулеметчик поражает мишени справа и с этого рубежа бьет по попперам. Затем преодолевает так называемый тоннель. После него с позиции лежа стреляет еще по пяти мишеням.

Лента в коробе на 99 патронов. Из них 25 дается на поражение первой группы мишеней. Без промаха отрабатывает российский пулеметчик. Скорость не самая высокая, зато исполнение техничное.

Идеально отстреливается иранец. Но на втором огневом рубеже, где надо показать лучшую очередь, дает промах.

«Сегодня на полигоне разгораются нешуточные страсти. Иранец прерывает пулеметную очередь. По правилам конкурса упражнение останавливают. И споры не помогают», - рассказала корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.

Напряжение нарастает. И вот уже вся команда Ирана в полном составе эмоционально пытается настоять на своем. Мол, пулемет Калашникова неисправен. 

Арбитры совещаются больше часа. Последнее слово за главным судьей. Он принимает решение в пользу участника. Но иранец снова прерывает очередь. Позже в команде признают: сегодня им просто не повезло.

Фортуна отвернулась и от суданцев. Их пулеметчик ни разу не попал по имитирующим группу пехоты мишеням.

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