Расширяя географию АрМИ: в Узбекистане прошло открытие конкурса кинологов «Верный друг»

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В своей приветственной речи замминистра обороны Узбекистана особое внимание обратил на расширяющуюся географию конкурсов Армейских международных игр. Вместе с тем, Шухрат Халмухамедов поблагодарил военное руководство Российской Федерации за оказанное доверие в проведении пяти конкурсов на территории республики и выразил уверенность в еще более широком дальнейшем военно-техническом сотрудничестве двух стран.

Генерал-майор Владимир Головачев выразил благодарность узбекской стороне за гостеприимство, пожелал всем участникам международных соревнований честной и интересной борьбы.