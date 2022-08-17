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Расширяя географию АрМИ: в Узбекистане прошло открытие конкурса кинологов «Верный друг»

Марина Крижановская
00:21 17.08.2022
В этом году в международном кинологическом конкурсе принимают участие мужские и женские расчеты из Алжира, Белоруссии, России и Узбекистана.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Узбекистане состоялась торжественная церемония открытия международного кинологического конкурса АрМИ-2022 «Верный друг». Она прошла на территории Чирчикского Высшего танкового командно-инженерного училища недалеко от Ташкента.

На мероприятии присутствовал первый замминистра обороны Узбекистана - начальник генерального штаба вооруженных сил республики, генерал-майор Шухрат Халмухамедов.

С российской стороны был глава делегации РФ на конкурсе начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России, генерал-майор Владимир Головачев, а также представители местных ветеранских организаций и жители города Чирчик.

© Минобороны России

В своей приветственной речи замминистра обороны Узбекистана особое внимание обратил на расширяющуюся географию конкурсов Армейских международных игр. Вместе с тем, Шухрат Халмухамедов поблагодарил военное руководство Российской Федерации за оказанное доверие в проведении пяти конкурсов на территории республики и выразил уверенность в еще более широком дальнейшем военно-техническом сотрудничестве двух стран.

Генерал-майор Владимир Головачев выразил благодарность узбекской стороне за гостеприимство, пожелал всем участникам международных соревнований честной и интересной борьбы.

© Минобороны России

Военные кинологи уже 18 августа приступят к проведению первого этапа соревнований - упражнению «Послушание». В международном кинологическом конкурсе принимают участие мужские и женские расчеты из Алжира, Белоруссии, России и Узбекистана.

После официального объявления об открытии конкурса команды-участницы прошли торжественным маршем мимо трибун. Для участников и гостей был организован концерт народной музыки стран-участниц. В завершение вечера был дан праздничный салют.

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