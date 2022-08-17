Расширяя географию АрМИ: в Узбекистане прошло открытие конкурса кинологов «Верный друг»
В этом году в международном кинологическом конкурсе принимают участие мужские и женские расчеты из Алжира, Белоруссии, России и Узбекистана.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Узбекистане состоялась торжественная церемония открытия международного кинологического конкурса АрМИ-2022 «Верный друг». Она прошла на территории Чирчикского Высшего танкового командно-инженерного училища недалеко от Ташкента.
На мероприятии присутствовал первый замминистра обороны Узбекистана - начальник генерального штаба вооруженных сил республики, генерал-майор Шухрат Халмухамедов.
С российской стороны был глава делегации РФ на конкурсе начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России, генерал-майор Владимир Головачев, а также представители местных ветеранских организаций и жители города Чирчик.