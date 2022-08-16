Очередь из журналистов выстроилась на аккредитацию на MCIS-2022

На мероприятии обсудят проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе.

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Очередь из десятков журналистов выстроилась на X Московскую конференцию по международной безопасности MCIS-2022 , которая начинается в Москве 16 августа. Мероприятие откроет президент России Владимир Путин.

С тематическими докладами по ключевым вопросам выступят министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и генсек Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина. В, в форуме примут участие более 700 гостей.

MCIS-2022 организована Минобороны России. На мероприятии обсудят проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе. Среди участников - министры обороны, начальники генштабов, делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества из различных государств, а также представители международных организаций.

В рамках конференции состоятся четыре пленарных заседания. На полях конференции Шойгу проведет ряд двухсторонних встреч с руководителями оборонных ведомств зарубежных государств.

MCIS ежегодно проводится с 2012 года, последовательно укрепляя роль авторитетной площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем международной безопасности.