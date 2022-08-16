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Форум «Армия-2022». Интервью с заместителем генерального директора по связям с общественностью «Совэлмаш» Александром Сударевым

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Начало: 14:10 16.08.2022
Кирилл Кунецкий
Гостем студии «Звезды» стал заместитель генерального директора по связям с общественностью «Совэлмаш» Александр Сударев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Все дни форума в парке «Патриот» в студию нашего телеканала к Алексею Самолетову и Ирине Лосик приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Наблюдайте за беседой в прямой трансляции на сайте телеканала «Звезда».

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