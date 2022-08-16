X Московская конференция по международной безопасности: прямая трансляция

Сегодня в Москве открывается X Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2022), организованная Министерством обороны Российской Федерации. Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия.

На конференции будут обсуждаться проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе.

В рамках конференции состоятся четыре пленарных заседания. На полях конференции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проведет ряд двухсторонних встреч с руководителями оборонных ведомств из ряда зарубежных государств.