X Московская конференция по международной безопасности: прямая трансляция
В мероприятии примут участие более 700 гостей, среди которых министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества из разных государств, а также представители международных организаций.
© Фото: Министерство обороны РФ
Сегодня в Москве открывается X Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2022), организованная Министерством обороны Российской Федерации. Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия.
На конференции будут обсуждаться проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе.
В рамках конференции состоятся четыре пленарных заседания. На полях конференции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проведет ряд двухсторонних встреч с руководителями оборонных ведомств из ряда зарубежных государств.