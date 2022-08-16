ВКС России уничтожили высокоточным оружием более 20 националистов в районах Лозовое и Андреевка

Также до 30 националистов были ранены.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России

В Минобороны РФ рассказали об успехах ВКС России. В результате удара высокоточным оружием было уничтожено более 20 и ранено до 30 националистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Андреевка Херсонской области воздушно-космические силы России поразили командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады. Также был поражен пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое.

Ранее стало известно об уничтожении более 50 националистов в районе Артемовска ДНР. Это произошло в результате огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады ВСУ.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов