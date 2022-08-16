МО РФ: в результате возгорания в селе Майское в Джанкойском районе сдетонировали боеприпасы

По данным с места происшествия, на настоящий момент серьезно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания.

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В Министерстве обороны России заявили, что 16 августа около 06:15 по московскому времени в районе села Майское в Джанкойском районе произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей.

Как сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, в результате инцидента произошла детонация хранившихся на площадке боеприпасов.

В соответствии с данными доклада с места происшествия, к настоящему времени серьезно пострадавших нет. Принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов