В стране и мире Глава Крыма выехал на место возгорания подстанции в Джанкойском районе Игнат Далакян Возгорание произошло в село Майское Джанкойского района. © Видео: Страница новостей, Вконтакте © Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости Читайте нас на: На Крымском полуострове после сильного хлопка загорелась трансформаторная подстанция в селе Майское под Джанкоем. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что срочно выехал в село на место происшествия. «Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления информации», - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Глава Крыма не пояснил, о каком происшествии идет речь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика