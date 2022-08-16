Глава Крыма выехал на место возгорания подстанции в Джанкойском районе
Возгорание произошло в село Майское Джанкойского района.
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На Крымском полуострове после сильного хлопка загорелась трансформаторная подстанция в селе Майское под Джанкоем. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что срочно выехал в село на место происшествия.
«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления информации», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава Крыма не пояснил, о каком происшествии идет речь.