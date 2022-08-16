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Финский политолог Аалтола обвинил Венгрию и ее партнеров в ослаблении позиции ЕС перед РФ

Игнат Далакян
07:13 16.08.2022
Финский политолог напомнил о заявлениях премьера Венгрии Виктора Орбана, который указывал на неэффективность и провал антироссийских санкций.
Финский политолог Аалтола обвинил Венгрию и ее партнеров в ослаблении позиции ЕС перед РФ
© Фото: Giovanni Guarino http imagebroker.com #search Globallookpress
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Позиция некоторых представителей Европейского союза, в частности Венгрии, может нанести удар по позиции ЕС в противостоянии с Россией. Об этом в Twitter написал руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мика Аалтола.

Как передает РИА Новости, финский политолог напомнил о заявлениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который указывал на неэффективность и провал антироссийских санкций, введенных Европейским союзом.

«По мнению некоторых стран ЕС, идея ввода санкций была плохой, потому что сейчас Россия преуспевает. Соперничество среди стран ЕС может стать самым слабым звеном в отношениях с Россией», - написал Аалтола.

Как считает эксперт, введенные странами Европы ограничения «невероятно легко обойти», поэтому Брюссель должен своевременно реагировать на способы их преодоления. Согласно словам финского политолога, на слабость режима санкций указывает возросший экспорт в Российскую Федерацию.

Ранее во Франции заявляли, что санкции стран Запада против России бьют по самой Европе и по своей природе являются «самоубийственными». Как писал колумнист французского портала Agoravox, Евросоюз гордится, что решил «покончить с собой» за свою позицию в конфликте на Украине.

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