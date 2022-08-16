Сразу рекорд: как проявляет себя команда РФ в конкурсе «Мастера артиллерийского огня»

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Казахстане на весь полигон Матыбулак разнесся рев двигателей легких бронированных тягачей. Команды преодолели «змейку», холм и макет колейного моста.

После этого расчеты поразили цели из минометов, пулеметов, гранатометов и автоматов Калашникова. Все в рамках первого этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня» АрМИ-2022.

Российская команда тремя минами поразила сразу две мишени. Это рекорд сегодняшнего дня. В тройке лидеров на данный момент, помимо наших военнослужащих, участники из Казахстана и Белоруссии.