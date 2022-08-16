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Верны воинскому долгу: в МО РФ рассказали о новых подвигах военных России и ЛНР

Марина Крижановская
05:16 16.08.2022
Вооруженные Силы РФ и Народная милиция ЛДНР продолжают демонстрировать высокий профессионализм и самоотверженность в ходе выполнения задач спецоперации по защите Донбасса.
Верны воинскому долгу: в МО РФ рассказали о новых подвигах военных России и ЛНР
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих и бойцов Донбасса. Они проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Номер расчета орудия артиллерийской батареи 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики гвардии рядовой Дмитрий Глазунов

Дмитрий Глазунов в мирной жизни - высококвалифицированный повар одного из популярных ресторанов. Еще в 2014 году он почувствовал, что называется, на себе последствия обстрелов населенных пунктов ЛНР артиллерией ВСУ. Но осознанно поменял свою мирную специальность на военную в 2018 году.

Говорит, что больше не мог спокойно смотреть, как враг уничтожает его родной город, как гибнут невинные люди. Семейный совет поддержал решение Дмитрия, и он пополнил ряды военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики.

Службу в артиллерии начинал подносчиком боеприпасов. Приходилось участвовать не только в огневых налетах на позиции противника и уничтожать технику ВСУ. Проявляя мужество, гвардии рядовой Дмитрий Глазунов оказывал помощь жителям освобожденных союзными силами населенных пунктов Донбасса.

Под обстрелами ВСУ доставлял гуманитарную помощь людям, вынужденным прятаться в подвалах жилых домов, помогал с эвакуацией их в медицинские учреждения.

© Минобороны России

Рядовой Владимир Алихов

Радиотелефонист взвода управления самоходно-артиллерийской батареи воздушно-десантного подразделения рядовой Владимир Алихов в ходе специальной военной операции по защите ЛДНР выполнял задачи по обеспечению устойчивыми каналами радиосвязи группы тактического воздушного десанта с вышестоящим командованием.

В ходе удержания под контролем моста через водную преграду группа тактического воздушного десанта вступила в бой с украинскими националистами.

Находясь под огнем артиллерии и минометов националистов, в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы, Владимир Алихов своими профессиональными действиями обеспечил устойчивую, бесперебойную радиосвязь командира с подразделениями и вышестоящим штабом.

Во время одной из атак националистов взрывом мины было повреждено передающее устройство оборудования связи. Владимир Алихов, оценив характер повреждений, в короткие сроки восстановил связь и передал координаты огневых позиций боевиков артиллерийским расчетам, в результате чего огневые точки были подавлены.

© Минобороны России

Ефрейтор Илья Облуков

Наводчик-оператор боевой машины воздушно-десантного подразделения ефрейтор Илья Облуков с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполнял задачи по поражению огневых средств и живой силы противника, обеспечивая продвижение российских подразделений.

В ходе проводимых мероприятий по вытеснению украинских националистов из населенного пункта, подразделение Ильи Облукова обнаружило хорошо укрепленную позицию боевиков.

Завязался бой, в ходе которого оператор Илья Облуков занял выгодную огневую позицию для стрельбы. Прицельным огнем боевой машины он уничтожил до десяти боевиков.

Благодаря смелости и решительности Ильи Облукова украинские националисты отступили, понеся серьезные потери.

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