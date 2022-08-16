Верны воинскому долгу: в МО РФ рассказали о новых подвигах военных России и ЛНР

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Номер расчета орудия артиллерийской батареи 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики гвардии рядовой Дмитрий Глазунов

Дмитрий Глазунов в мирной жизни - высококвалифицированный повар одного из популярных ресторанов. Еще в 2014 году он почувствовал, что называется, на себе последствия обстрелов населенных пунктов ЛНР артиллерией ВСУ. Но осознанно поменял свою мирную специальность на военную в 2018 году.

Говорит, что больше не мог спокойно смотреть, как враг уничтожает его родной город, как гибнут невинные люди. Семейный совет поддержал решение Дмитрия, и он пополнил ряды военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики.

Службу в артиллерии начинал подносчиком боеприпасов. Приходилось участвовать не только в огневых налетах на позиции противника и уничтожать технику ВСУ. Проявляя мужество, гвардии рядовой Дмитрий Глазунов оказывал помощь жителям освобожденных союзными силами населенных пунктов Донбасса.

Под обстрелами ВСУ доставлял гуманитарную помощь людям, вынужденным прятаться в подвалах жилых домов, помогал с эвакуацией их в медицинские учреждения.