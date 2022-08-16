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Сидели в школах и детсадах: как выглядят оставленные ВСУ укрытия в Александровке

Михаил Аброськин
Алиса Краузе
05:02 16.08.2022
Корреспондент «Звезды» побывал на территории укрытий, в спешке оставленных украинскими боевиками в Херсонской области.
Сидели в школах и детсадах: как выглядят оставленные ВСУ укрытия в Александровке
© Фото: ТРК "Звезда"
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В школьном подвале разбросаны предметы быта, оружие, боеприпасы, медикаменты и провизия. Здесь еще недавно размещались почти пятьдесят бойцов ВСУ. Обживались основательно. Здесь были не только койки, но и полевой госпиталь. Форма ВСУ с прострелами: видны отверстия от пуль и кровавые следы. Рядом медикаменты, скальпель и прочее.

Здесь же горами лежат боеприпасы. Оставляли помещение спешно и ничего не забирали. Остались нетронутые патроны  от пулемета. Бросили все не глядя и убежали. Подобных укрытий в поселке были сотни. В качестве складов оружия использовали практически любые мирные объекты. Например, склад медикаментов.

Коробки, в которых должны находиться лекарственные средства, в действительности наполнены очень серьезным оружием. Здесь и кумулятивные снаряды, и патроны для пулеметов, и ПТУРы - все это готовили для массированного наступления на российские войска. Однако этому нападению не суждено было случиться.

Больше месяца здесь шли ожесточенные бои. Сражались буквально за каждый метр улицы, за каждый двор. Все это время на головы мирным жителям сыпались снаряды ВСУ.

Когда идешь по Александровке под Херсоном, то понимаешь, что нет практически ни одного живого здания. Побиты все крыши, все заборы, стены многих домов просто разрушены. Из двух с половиной тысяч человек сегодня жить здесь остались лишь 20.

Стреляли не только по жилым домам, но и по больницам, детским садам и школам. Без разбора. Внутри одного из немногих уцелевших зданий находился детский сад. Бойцов ВСУ это не смущало. Отсюда вели огонь по позициям российских войск. Сергей со своим отрядом оказался под плотным огнем одной из таких групп.

Его и его отряд застали врасплох те, кто стрелял из здания. Пока группа отступала и обходила противника с другой позиции, Сергей один сдерживал натиск целой группы бойцов ВСУ.

Теперь, когда бои затихли, Александровка полностью под контролем российских военных. Несмотря на то, что поселок сильно пострадал от обстрелов ВСУ, он остается ключевым населенным пунктом в ходе спецоперации. Сегодня это не только перспективный плацдарм для дальнейших действий российских военных, но и своего рода форпост - гарант безопасности уже освобожденных территорий.

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